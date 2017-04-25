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4 Başakşehirli futbolcu PFDK'ya sevk edildi

4 Başakşehirli futbolcu PFDK'ya sevk edildi.16831
  • Giriş : 25.04.2017 / 09:22:00

4 Başakşehirli futbolcu, sportmenliğe aykırı hareket etmeleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı sonrası futbolcuların gazeteciye saldırması sonucu çıkan olaylar için PFDK harekete geçti.

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
   
İşte Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden açıklanan PFDK sevkleri:

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OSAGIE BRIGHT EDOMWONYI'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu VOLKAN BABACAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu UFUK CEYLAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu YALÇIN AYHAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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