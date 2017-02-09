4 bin 464 kişi memuriyetten çıkarıldı
Kanlı darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayınlanan 686 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 4 bin 464 kişinin memuriyetten çıkarıldığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121. maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü son mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, 686 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.
Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.
Bu KHK ile "Kamu görevinden çıkarılanlar", "Kamu görevine iade edilenler", "Öğrencilik statüsü geri verilenler" ile "Tedbir uygulanan emekli emniyet mensupları" başlıkları altında yeni düzenlemelere yer verildi.
686 Sayılı KHK ile 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 17 kişi ise göreve iade edildi.
KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 417 personel kamu görevinden çıkarıldı.
Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'ndan 10, Yargıtay'dan 10, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 1, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) 2, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan (TRT) 80, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 2, Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan 3, Dışişleri Bakanlığı'ndan 482, Ekonomi Bakanlığı'ndan 15, İçişleri Bakanlığı'ndan 49, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 asker, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 asker, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 16, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin 585 kişi kamu görevinden çıkarıldı.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki 330 akademik personel de kamu görevinden çıkarılanlar arasında yer aldı.
Öte yandan, daha önce görevden uzaklaştırılan 2 Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler, 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 9 Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Sağlık Bakanlığı personeli ise göreve iade edildi.
ABD'de öğrenim gören 2 kişinin de öğrencilik statüsü geri verildi.
OHAL kapsamında yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan ya da meslekten çıkartılan emniyet mensuplarından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı ya da irtibatı olan 242 kişinin rütbeleri alındı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 686 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesine göre, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 242 kişinin rütbeleri alındı.
Kararnameye göre, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak
Söz konusu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek ve özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.
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