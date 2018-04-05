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4 bin FETÖ'cü hakim ihraç edildi

4 bin FETÖ'cü hakim ihraç edildi.20143
  • Giriş : 05.04.2018 / 15:14:00

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'den ihraç edilenlere ilişkin açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olan 4 bin hakim ve savcının görevlerinden ihraç edildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Özellikle FETÖ'cü  hakim savcıların ihracıyla birlikte, çok yoğun bir şekilde yargıya hakim savcı  alındı. Yaklaşık 4 bin FETÖ'cü hakim savcı ihraç edildi. 5 binin üzerinde hakim  savcı alındı." dedi.

Afyonkarahisar'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Baro Başkanlığında Avukatlar Günü  dolayısıyla düzenlenen programda, Türkiye'de yargının en önemli saç ayağından  birisisinin avukatlık mesleği olduğunu söyledi.

Avukatlık mesleğinde bir takım sorunların olduğunu, bu sorunları hep  beraber çözme kararlılığında olduklarını ifade eden Gül, "Elbette bir yargılama,  iddia makamı, bir de savunma makamı yargılamanın üç saç ayağından biridir.  Yargının temel unsuru savunma makamıdır. Bu yüce mesleğin, yargıda her zaman  temel bir misyonu olmuştur, olmaya da devam edecektir." diye konuştu.

Gül, mağdurların ve hakkı gasp edilmiş kişilerin hakkını savunmanın  aynı zamanda bir insanlık görevi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle avukatlık mesleğini icra eden bütün arkadaşlarıma meslek  hayatlarında başarı diliyorum. Dışardan bakıldığında, avukatlarla ilgili  önyargılar, olumsuz bir takım kanaatler olabiliyor. Farklı bir takım olumsuz  örneklerden yola çıkarak avukatlık mesleğine leke vurmak da bu mesleğe büyük bir  haksızlık. Avukatlar aslında vatandaşın derdini satın alır. Vatandaş huzur  içerisinde gider, iş adamı işinde gücünde, vatandaş işinde gücünde ama avukatın  ofisinden çıktıktan sonra avukat o derdi satın alır. Vatandaş, derdini artık  avukata vermiştir. İşine gücüne, büyük bir huzur içerisinde gider. Bu anlamda  avukatlık mesleği gerçekten sosyal barışa ve insanlık hayatına çok önemli katkıda  bulunan onurlu bir meslek."

Avukatlık mesleğinin de her meslek gibi sorunları olduğunu anlatan  Gül, "Mesleğin standartlarının daha da iyi bir noktaya ulaşması adına, avukatlık  sınavının gelmesi gereklilik olarak karşımızdadır. Bakanlık olarak avukatlık  sınavının getirilmesi hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda ilgili  kurumların görüşlerini de aldıktan sonra çalışmalarımızı nihayete erdireceğiz."  ifadelerini kullandı.

Gül, noterlik için de bir sınav çalışmaları olduğunu, bunların  mesleğin kalitesini daha da artıracak hususlar olduğunu bildirdi.

Hukuki himaye sigortası konusunda bakanlığın çalışmasının hemen hemen  tamamlandığını aktaran Gül, "Bu konuda ilgili kurumların görüşlerini bekliyoruz.  Bu çerçevede avukatlarımızın ve savunma mesleğinin de daha etkin icrası adına bu  hususta da bir gelişmeyi hep beraber kamuoyuyla yakın zamanda paylaşmayı ümit  ediyoruz."  dedi.

Bakan Gül, avukatların mesleki özlük haklarıyla ilgili daha fazla  iyileştirme konusunda ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirterek,  avukatlık mesleği sorunları ve çözümleri konusunda çalışmaların devam ettiğini,  çalışmaları hızlı şekilde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yargılamanın adil bir şekilde sonuçlanması için avukatlık mesleğinin  çok önemli katkısı olacağına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:


"Çünkü avukatlık, yargılamanın en yardımcı temel unsurudur. Avukatlık  mesleği, özellikle hem eğitim boyutuyla, hem formasyon boyutuyla hepimizin  koruması gereken ve daha iyi noktaya çıkarmamız gereken bir meslek grubu. Bu  konuda, Adalet Akademisi'ni sadece hakim, savcılarımız için değil, avukatlarımız  için de bir eğitim merkezi olarak düşünüyoruz. Özellikle FETÖ'cü hakim savcıların  ihracıyla birlikte, çok yoğun bir şekilde yargıya hakim savcı alındı. Yaklaşık 4  bin FETÖ'cü hakim savcı ihraç edildi. 5 binin üzerinde hakim savcı alındı.  Mahkemelerin yürüyen işlerinden dolayı, hatta eğitim dahi almadan kürsüye giden  hakim savcılarımız oldu. Biz şimdi, eğitim almadan kürsüye çıkan hakim  savcılarımızın da bir takvim çerçevesinde, hızlıca teorik eğitimlerini, pratik  eğitimlerini alacak düzenlemeyi yapıyoruz. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra  avukatlarımızın da yine noterlerimizin de istifade edebileceği bir akademi  çalışmasıyla bu hususta çalışmamızı ortaya koymuş olacağız."

Abdulhamit Gül, 1 Ocak tarihinden itibaren iş uyuşmazlıklarında  arabuluculuk uygulamasını faaliyete geçirdiklerini anımsatarak, şu  değerlendirmede bulundu:

"İlk 3 ay itibarıyla sizlerle iş uyuşmazlığı dosyasındaki arabuluculuk  rakamlarını paylaşmak isterim. 2018'in ilk üç ayında 81 bin 480 iş uyuşmazlığı  dosyasında arabuluculuğa gidilmiştir. Bu dosyalardan 19 bin 695'inde anlaşmaya  varılmış, 9 bin 757'sinde anlaşma sağlanamamış. Bu, uzlaşılan dosya itibarıyla  yüzde 67'lik bir başarı demektir. Geçen yıl aynı dönemde mahkemelerde açılan  dosya sayısı 78 bindir. Bu yıl ilk üç ayda mahkemelerde görülen, dosya açılan  dava sayısı 9 bin 254. Yani yaklaşık dava sayısı yüzde 89 daha fazla azalmış. Bu  her iki tarafın da işçinin de iş verenin de anlaşmayla masadan kalkması demek."

Ceza davalarında da uzlaştırma müessesesiyle davaların yaklaşık yüzde  20'sinin tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını anlatan Gül, "Mehmetçik Vakfına  bağış yaparak, lösemili çocuklara yönelik vakıfa yardım yaparak, bir okulu  temizleyerek, boya badanasını yaparak, bir takım çok güzel alternatif yöntemlerle  taraflar uzlaşabilmektedir. Her iki taraf da mutlu bir şekilde el sıkışarak  ayrılmaktadır. Hem hukuk hem ceza davalarında bu alanları izliyoruz. Daha da  genişletilmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışma, iş yükünü azaltıp,  mesleğin itibarını artıracak çalışma olacak." diye konuştu.

Gül, yargılamalarda hedef süre uygulamasını da başlatacaklarını dile  getirerek, her davanın üzerinde bakanlık olarak çalıştıklarını bildirdi.

FETÖ mensuplarının yargıdan ihracıyla birlikte mesleğin yarısına  yakınının gençlerden oluştuğunu ifade eden Gül, "Genç arkadaşlarımızın  dinamizminin, heyecanının mesleğe, yargıya çok önemli katkılar sunacağını  düşünüyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Gül, daha sonra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı  makamında ziyaret etti.

TRT

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