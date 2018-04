4 bin FETÖ'cü hakim ihraç edildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olan 4 bin hakim ve savcının görevlerinden ihraç edildiğini bildirdi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Özellikle FETÖ'cü hakim savcıların ihracıyla birlikte, çok yoğun bir şekilde yargıya hakim savcı alındı. Yaklaşık 4 bin FETÖ'cü hakim savcı ihraç edildi. 5 binin üzerinde hakim savcı alındı." dedi.Afyonkarahisar'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Baro Başkanlığında Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Türkiye'de yargının en önemli saç ayağından birisisinin avukatlık mesleği olduğunu söyledi.Avukatlık mesleğinde bir takım sorunların olduğunu, bu sorunları hep beraber çözme kararlılığında olduklarını ifade eden Gül, "Elbette bir yargılama, iddia makamı, bir de savunma makamı yargılamanın üç saç ayağından biridir. Yargının temel unsuru savunma makamıdır. Bu yüce mesleğin, yargıda her zaman temel bir misyonu olmuştur, olmaya da devam edecektir." diye konuştu.Gül, mağdurların ve hakkı gasp edilmiş kişilerin hakkını savunmanın aynı zamanda bir insanlık görevi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu nedenle avukatlık mesleğini icra eden bütün arkadaşlarıma meslek hayatlarında başarı diliyorum. Dışardan bakıldığında, avukatlarla ilgili önyargılar, olumsuz bir takım kanaatler olabiliyor. Farklı bir takım olumsuz örneklerden yola çıkarak avukatlık mesleğine leke vurmak da bu mesleğe büyük bir haksızlık. Avukatlar aslında vatandaşın derdini satın alır. Vatandaş huzur içerisinde gider, iş adamı işinde gücünde, vatandaş işinde gücünde ama avukatın ofisinden çıktıktan sonra avukat o derdi satın alır. Vatandaş, derdini artık avukata vermiştir. İşine gücüne, büyük bir huzur içerisinde gider. Bu anlamda avukatlık mesleği gerçekten sosyal barışa ve insanlık hayatına çok önemli katkıda bulunan onurlu bir meslek."Avukatlık mesleğinin de her meslek gibi sorunları olduğunu anlatan Gül, "Mesleğin standartlarının daha da iyi bir noktaya ulaşması adına, avukatlık sınavının gelmesi gereklilik olarak karşımızdadır. Bakanlık olarak avukatlık sınavının getirilmesi hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda ilgili kurumların görüşlerini de aldıktan sonra çalışmalarımızı nihayete erdireceğiz." ifadelerini kullandı.Gül, noterlik için de bir sınav çalışmaları olduğunu, bunların mesleğin kalitesini daha da artıracak hususlar olduğunu bildirdi.Hukuki himaye sigortası konusunda bakanlığın çalışmasının hemen hemen tamamlandığını aktaran Gül, "Bu konuda ilgili kurumların görüşlerini bekliyoruz. Bu çerçevede avukatlarımızın ve savunma mesleğinin de daha etkin icrası adına bu hususta da bir gelişmeyi hep beraber kamuoyuyla yakın zamanda paylaşmayı ümit ediyoruz." dedi.Bakan Gül, avukatların mesleki özlük haklarıyla ilgili daha fazla iyileştirme konusunda ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirterek, avukatlık mesleği sorunları ve çözümleri konusunda çalışmaların devam ettiğini, çalışmaları hızlı şekilde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.Yargılamanın adil bir şekilde sonuçlanması için avukatlık mesleğinin çok önemli katkısı olacağına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:"Çünkü avukatlık, yargılamanın en yardımcı temel unsurudur. Avukatlık mesleği, özellikle hem eğitim boyutuyla, hem formasyon boyutuyla hepimizin koruması gereken ve daha iyi noktaya çıkarmamız gereken bir meslek grubu. Bu konuda, Adalet Akademisi'ni sadece hakim, savcılarımız için değil, avukatlarımız için de bir eğitim merkezi olarak düşünüyoruz. Özellikle FETÖ'cü hakim savcıların ihracıyla birlikte, çok yoğun bir şekilde yargıya hakim savcı alındı. Yaklaşık 4 bin FETÖ'cü hakim savcı ihraç edildi. 5 binin üzerinde hakim savcı alındı. Mahkemelerin yürüyen işlerinden dolayı, hatta eğitim dahi almadan kürsüye giden hakim savcılarımız oldu. Biz şimdi, eğitim almadan kürsüye çıkan hakim savcılarımızın da bir takvim çerçevesinde, hızlıca teorik eğitimlerini, pratik eğitimlerini alacak düzenlemeyi yapıyoruz. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra avukatlarımızın da yine noterlerimizin de istifade edebileceği bir akademi çalışmasıyla bu hususta çalışmamızı ortaya koymuş olacağız."Abdulhamit Gül, 1 Ocak tarihinden itibaren iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasını faaliyete geçirdiklerini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:"İlk 3 ay itibarıyla sizlerle iş uyuşmazlığı dosyasındaki arabuluculuk rakamlarını paylaşmak isterim. 2018'in ilk üç ayında 81 bin 480 iş uyuşmazlığı dosyasında arabuluculuğa gidilmiştir. Bu dosyalardan 19 bin 695'inde anlaşmaya varılmış, 9 bin 757'sinde anlaşma sağlanamamış. Bu, uzlaşılan dosya itibarıyla yüzde 67'lik bir başarı demektir. Geçen yıl aynı dönemde mahkemelerde açılan dosya sayısı 78 bindir. Bu yıl ilk üç ayda mahkemelerde görülen, dosya açılan dava sayısı 9 bin 254. Yani yaklaşık dava sayısı yüzde 89 daha fazla azalmış. Bu her iki tarafın da işçinin de iş verenin de anlaşmayla masadan kalkması demek."Ceza davalarında da uzlaştırma müessesesiyle davaların yaklaşık yüzde 20'sinin tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını anlatan Gül, "Mehmetçik Vakfına bağış yaparak, lösemili çocuklara yönelik vakıfa yardım yaparak, bir okulu temizleyerek, boya badanasını yaparak, bir takım çok güzel alternatif yöntemlerle taraflar uzlaşabilmektedir. Her iki taraf da mutlu bir şekilde el sıkışarak ayrılmaktadır. Hem hukuk hem ceza davalarında bu alanları izliyoruz. Daha da genişletilmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışma, iş yükünü azaltıp, mesleğin itibarını artıracak çalışma olacak." diye konuştu.Gül, yargılamalarda hedef süre uygulamasını da başlatacaklarını dile getirerek, her davanın üzerinde bakanlık olarak çalıştıklarını bildirdi.FETÖ mensuplarının yargıdan ihracıyla birlikte mesleğin yarısına yakınının gençlerden oluştuğunu ifade eden Gül, "Genç arkadaşlarımızın dinamizminin, heyecanının mesleğe, yargıya çok önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz." dedi.Adalet Bakanı Gül, daha sonra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.TRT