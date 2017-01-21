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4 bordo bereli hücre evinde yakalandı

4 bordo bereli hücre evinde yakalandı.13652
  • Giriş : 21.01.2017 / 08:42:00

FETÖ soruşturmasına yönelik Beypazarı'ndan bir operasyon yapıldı.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında kalkışmaya Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan katılan ve izlerini kaybettiren 4 bordo bereli hücre evinde yapılan baskın ile yakalandı.

Yeni Şafak Gazetesi'nden Haluk Karakaya'nın haberine göre polis, Beypazarı 'eyalet imamı' olduğu ileri sürülen Zeki K.'ya operasyon düzenledi. Ekipler, burada 2'si hakkında yakalama kararı bulunan 4 bordo bereli askerin de bulunduğunu gördü. Operasyon düzenlendiği sırada hücre evinde bulundukları için yakalanan bordo berelilerden Ali Kapucu'nun, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler'de darbeci general Semih Terzi'yi karşılayan sivil giyimli kişi olduğu tespit edildi.

GATA'YA GİDEN HELİKOPTERDE

Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından kayıplara karışan ÖKK personeli başçavuşlar Burak Keklik, Hasan Raşit Aktaş, İlhami Yıldız, Ali Kapucu ve Zeki K.'nın gözaltına alındığı operasyonda Keklik ve Aktaş hakkında daha önce zaten yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Ali Kapucu'nun ise darbeci Semih Terzi'yi öldüren kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilişi sırasında orada olduğu, Halisdemir'in naaşını GATA'ya götüren helikoptere bindiği ve hastanede helikopterden indikten sonra firar ettiği öğrenildi.

TELEFONUNDA BYLOCK ÇIKTI İDDİASI

FETÖ'nün sözde 'eyalet imamı'nın cep telefonunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock çıktığı iddia edildi. Zeki K.'nın Bank Asya'da da hesabı olduğu da ileri sürüldü. Polis, özel eğitimli askerlerin hücre evinde siyasi suikast hazırlığındaki FETÖ üyeleri olabilecekleri üzerinde duruyor.

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