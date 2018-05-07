4 ByLock kullanıcısına 28'er yıl hapis cezası
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Aydın'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 ByLock kullanıcısına 28'er yıl hapis hapis cezası verildi.
Yapılan duruşmalar sonunda 2017-548 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı öğrenci sanık Burhan Gazi P. hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak sucundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. 2018-6 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen, sendika kayıtları ve tanık beyanları bulunan, Bank Asya kayıtları olan FETÖ'nün kurumlarında öğretmen olarak çalışan karı koca sanıklar Ali Kemal Y. ve ve Beril Y. hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. 2017-407 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı ve 'mahrem imam' kaydı bulunan Ali C. hakkında 8 yıl hapis cezasına hükmedildi.
2017-14 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kamu davası açılan sanık Fatih C.'nin, 'morbeyin' listesinde yer alması, dijital inceleme raporlarında suç unsuru tespit edilememesi nedeniyle, 2017-294 esas sayılı dosyasında bir başka sanığın beyanına istinaden FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hakkında kamu davası acılan Didim Adliyesi zabit katibi Özgür A.'nın dijital inceleme ve MASAK raporlarında suç unsuru tespit edilememesi nedeniyle beraatlarına karar verildi.
TRT
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