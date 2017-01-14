4 CHP'liye 'Erdoğan' gözaltısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mersin'de duvar yazıları ile hakaret ettikleri iddia edilen 4 CHP Mersin Gençlik Kolları üyesi gencin gözaltına alındığı öğrenildi.
Silifke ilçesinde duvar yazıları yolu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Durul Üşenmez, Silifke CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, ilçe gençlik kolları üyesi Doğukan Tömbül ve Oğuzhan Şahin, polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
CHP Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, yaptığı açıklamada, gençlik kolları üyesi 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Türkiye genelinde bu durumla karşılaştıklarını öne süren Özyiğit, "Bir duvara yazı yazılma olayından gözaltına alınmışlar. Şimdi bu arkadaşlarımız genç. Gençler otursun hiçbir şey yapmasın noktasında bir harekettir" dedi.
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