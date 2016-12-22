4 çocuğu birden Kırca'nın mirasını reddetti
Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden usta sanatçı Levent Kırca'ın mirası Oya Başar'dan olan 2 çocuğundan sonra ilk evliliğindenn olan çocukları tarafından da reddedildi.
Bir süre önce oyuncu Oya Başar'dan dünyaya gelen çocukları Umut ve Ayşe'nin açtığı reddi miras davası sonuçlanmıştı.
Kırca’nın ilk eşi Nur Diner’den olan oğulları Oğulcan ve Özdeş’in de aynı taleple mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Mahkeme, mirasın reddine karar verdi.
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