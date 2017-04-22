4 dakika kala idam edildi!
Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 yıldır hapiste yatan bir suçlu zaman aşımına 4 dakika kala idam edildi. Olay yaratan cezasının zehirli iğnelerin kullanma tarihinin geçmek üzere olduğu için uygulandığı iddia edildi.
ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde 1993 yılında bir kadını demirle döverek öldürmekten ceza alan 51 yaşındaki Ledel Lee idam edildi. Lee'nin cezasının zaman aşımına uğramasına 4 dakika kala infaz edildiği ortaya çıktı.
İnfazlarda kullanılan zehirli iğnelerin son kullanma tarihinin bitmek üzere olduğu bunun için idamların yapıldığı öne sürülüyor.
Ülkede büyük tartışmaya yol açan infaz kararlarının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısı yaptı.
Ülkede büyük tartışmaya yol açan infaz kararlarının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısı yaptı.
HÜRRİYET
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