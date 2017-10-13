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4 FETÖ'cü böyle yakalandı!

4 FETÖ'cü böyle yakalandı!.25359
  • Giriş : 13.10.2017 / 08:12:00

Ankara Akıncı Üssü'nden kaçmaya çalışan FETÖ'cülerin görüntüleri ortaya çıktı.

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Sepet Beşik

15 Temmuz kanlı darbe girişimi başarısız olunca kaçacak delik arayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyeleri ile ilgili yeni görüntüler ele geçti. Görüntülerde 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nden kaçan askerlerin tarlada yakalandığı görülüyor.

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Akıncı Üssü’nden kaçarken yakalanan FETÖ’cülerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Akıncı’da yakalanan birçok FETÖ’cü “tarla bakmaya gittiği” yalanına sığınırken, pilotlar tarlada fare gibi kıstırıldı.

16 Temmuz 2016 sabahı, Akıncı Üssü’nden sivil kıyafetlerini giyip çitten atlayarak kaçan FETÖ’cü pilotlar, jandarma tarafından cephanelik bölgesine yakın bir tarlada yakalandı.

Tarlada kıstırılan FETÖ’cülerin, havacı üsteğmen Abdülsamet Kara, üsteğmen Fatih Özcan, binbaşı Mehmet Fatih Özkan ve 15 Temmuz gecesi helikopterle, Yalova, İstanbul ve Ankara’da turist gibi gezen binbaşı Kenan Comart olduğu belirlendi. FETÖ’cü pilotların, 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü’nde Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının düğününe generallerin derdest edilmesi için MAK timlerini götüren pilotlar olduğu da tespit edildi.

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