4 ilde 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı
Ankara Valiliği harekete geçti. 15 Temmuz'da darbeye girişen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 4 ilde 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
TRT
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