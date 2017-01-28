4 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi
4 ilimizde operasyon yapıldı. Diyarbakır'ın Lice ileçesi, Şırnak'ın Küpeli Dağı ve Beytüşşebap ilçesi, Bitlis'in Sini ilçesi ve Ağrı'nın Doğubayezıt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi.
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