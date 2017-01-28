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4 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi

4 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi.18218
  • Giriş : 28.01.2017 / 10:09:00

Türkiye'nin dört bir yanında yuvalanan teröristlere karşı güvenlik güçleri devrede.

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4 ilimizde operasyon yapıldı. Diyarbakır'ın Lice ileçesi, Şırnak'ın Küpeli Dağı ve Beytüşşebap ilçesi, Bitlis'in Sini ilçesi ve Ağrı'nın Doğubayezıt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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