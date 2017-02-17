4 ilde FETÖ operasyonu
Kanlı darbe girişimi ile gerçek yüzü ortaya çıkan örgütün üyelerine yönelik Manisa merkezli Balıkesir, Bursa ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen operasyonlarda ByLok kullanıcısı olduğu iddia edilen 29 kişi gözaltına alındı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ soruşturmasında görevden ihraç edilen toplam 27 emniyet mensubu ile 2 infaz koruma memuru olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı.
DİĞER HABERLER
Amedsporlu futbolcu yeniden yargılanacak
Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'nin yeniden yargılanacağı öğrenildi.
Mersin'de feci kaza! Başında böyle bekledi
TSK 'şehit kazası'nın ses kaydı verdi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 3 askerin şehit olduğu kaza ile ilgili açıklama yaptı.
Saldırı için kullanılacak 2 araç yakalandı!
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonda bombalı eylemde kullanılacak olan 2 araç ele geç
Dikkat! Grip şubat ayında artış gösterdi!
Şubat ayında ülke genelinde grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış yaşandı.
Yüz nakli olan isim cinayetten yargılanıyor
Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın yargılandığı dava devam ediyor.