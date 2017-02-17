Facebook Twitter Rss

4 ilde FETÖ operasyonu

4 ilde FETÖ operasyonu.14171
  • Giriş : 17.02.2017 / 10:35:00
  • Güncelleme : 17.02.2017 / 10:38:44

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kanlı darbe girişimi ile gerçek yüzü ortaya çıkan örgütün üyelerine yönelik Manisa merkezli Balıkesir, Bursa ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen operasyonlarda ByLok kullanıcısı olduğu iddia edilen 29 kişi gözaltına alındı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ soruşturmasında görevden ihraç edilen toplam 27 emniyet mensubu ile 2 infaz koruma memuru olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı.

Pakistan'da türbeye saldırı: 70 kişi öldü

Müjde! 60 bin memur alınacak!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Amedsporlu futbolcu yeniden yargılanacak

Amedsporlu futbolcu yeniden yargılanacak

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'nin yeniden yargılanacağı öğrenildi.

Mersin'de feci kaza! Başında böyle bekledi

Mersin'de feci kaza! Başında böyle bekledi

Mersin'de meydana gelen feci kazada 3 kişi ağır yaralandı.

 

TSK 'şehit kazası'nın ses kaydı verdi

TSK 'şehit kazası'nın ses kaydı verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 3 askerin şehit olduğu kaza ile ilgili açıklama yaptı.

Saldırı için kullanılacak 2 araç yakalandı!

Saldırı için kullanılacak 2 araç yakalandı!

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonda bombalı eylemde kullanılacak olan 2 araç ele geç

 

Dikkat! Grip şubat ayında artış gösterdi!

Dikkat! Grip şubat ayında artış gösterdi!

Şubat ayında ülke genelinde grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış yaşandı.

Yüz nakli olan isim cinayetten yargılanıyor

Yüz nakli olan isim cinayetten yargılanıyor

Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın yargılandığı dava devam ediyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya