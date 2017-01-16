4 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu!
Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personeli gözaltına alındı.
İzmir İl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Antalya ve Adıyaman'da belirlenen 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personeli yakalandı. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.
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