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4 işadamına FETÖ gözaltısı!

4 işadamına FETÖ gözaltısı!.14171
  • Giriş : 27.12.2017 / 11:48:00

FETÖ soruşturması kapsamında 4 işadamı gözaltına alındı.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda örgütle bağlantısı bulunan 4 iş adamı gözaltına alındı.

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