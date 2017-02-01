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4 kaymakama FETÖ tutuklaması

4 kaymakama FETÖ tutuklaması.18868
  • Giriş : 01.02.2017 / 11:07:00
  • Güncelleme : 01.02.2017 / 11:04:25

FETÖ soruşturması kapsamında Tokat'ta 4 kaymakam tutuklandı.

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Kanlı darbe girişimi sonrası maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilen ve aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 kaymakam, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bazıları daha önce ihraç edilen 4 kaymakam, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

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