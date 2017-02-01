4 kaymakama FETÖ tutuklaması
Kanlı darbe girişimi sonrası maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilen ve aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 kaymakam, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bazıları daha önce ihraç edilen 4 kaymakam, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
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