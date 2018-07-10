4 Milletvekili istifa etti!
24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Milletvekili Genel Seçimi sonrası dün yeni kabineyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından 4 vekil istifasını verdi.,
Bakan olan Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül milletvekilliğinden istifa etti. 4 bakanın Meclis’teki isimlerini karşısına da bakanlık atamalarına ilişkin not düşüldü. Meclis içinden dört ismin yeni kabinede yer almasıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 290'a düştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı kabinesinde TBMM’de milletvekili olan Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül de yer aldı. Anayasa referandumu ile yeni sisteme geçişin ilk kabinesinde yer alan 4 isim bakan olarak atandıktan sonra Meclis üyeliğinden istifa etti.
Yeni Şafak'tan Emrah Yeşilduman'ın haberine göre, milletvekilliğinden istifa eden isimlerin Meclis listesindeki isimlerinin karşısına “AY'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yrd. veya bakan olarak atanma - 09.07.2018” ibaresi notu düşüldü.
4 bakan milletvekilliğinden istifa etti
İstifa eden bakanların Meclis üyeliği karşısına düşülen notlar.
Berat Albayrak – Hazine ve Maliye Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu – Dışişleri Bakanı
Süleyman Soylu – İçişleri Bakanı
Abdulhamit Gül – Adalet Bakanı
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