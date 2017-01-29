4 milyar dolarlık yatırım yolda!
Tay Group, Türkiye'de büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. 5 yıl içerisinde yapılacak yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımın en büyük parçası Bodrum'da...
Tay Group, 40’ıncı yılını kutlamaya hazırlanırken, yatırımlarını da hızlandırıyor. Tekstil, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren grup, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini ‘yatırıma devam’ başlığı etrafında topladı. Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak “Önümüzdeki beş yıl içinde yurt içi ve yurt dışındaki toplam yatırım hedefimiz 4 milyar doların üzerinde” dedi.
BODRUM’A 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Mesut Toprak’ın anlattıklarına göre bu yıl yapılacak yatırım tutarı 1 milyar doların üzerinde... Bu yatırımlar içinde Four Seasons Bodrum’un ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Toprak “1 milyon metrekarelik Bodrum yatırımı, 1 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip. Sloganımızı da ‘1 milyon metrekareye 1 milyar dolar yatırım’ olarak belirledik” diye konuştu.
‘EMİN MİSİNİZ’ DİYE SORDULAR
Bodrum yatırımıyla ilgili ayrıntıları da paylaşan Toprak, Four Seasons’ın tepe yönetimiyle aralarında geçen ilginç bir diyalogu da şöyle aktardı: “Four Seasons’ın karşısında biz olmasak proje askıya alınabilirdi. Onlar açısından da marka riski var. Four Seasons, bu yatırımla ilgili bize ‘emin misiniz’ diye sordu. Biz de kararlılığımızı bildirdik. Bize olan güven ile alakalı bir durum. Örneğin, İstanbul Boğazı’ndaki otel projesi, normal şartlarda 6 yılda bitmeyecek bir projeydi. 3 yıl şantiyede kaldım. Bütün kararların hepsini teker teker kurallı bir şekilde hayata geçirdik ve üç sene olmadan oteli açtık.”
İLHAM KAYNAĞI SEYŞELLER
Söz konusu proje, Bodrum’un Yalıçiftlik bölgesinde yer alıyor. Hedef, 2019 itibariyle ilk müşterileri ağırlamak. Four Seasons Resort Bodrum, otel ve villalardan oluşacak. Mesut Toprak “Bodrum projemizin ilham kaynağı, yine dünyanın en iyi resort otelleri listesindeki Four Seasons Seyşeller. Hedefimiz, bu proje sürerken, Bodrum algısını da yükseltecek çalışmalar yapmak. Bodrum’u bir güney Fransa bölgesine dönüştürmek için katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.
3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Tay Group çatısı altında faaliyet gösteren Astay Gayrimenkul’ün Genel Müdürü Enes Berse ise otelin ülke istihdamına da katkı yapacağını şu sözlerle vurguladı: “Doluluk oranına göre yüksek sezonda 1.500’ün üzerinde bir istihdam rakamına ulaşırız. Otelin inşaat aşamasında ise yaklaşık 3 bin kişinin istihdamı planlanıyor.” Proje içinde 160 tane villa olacağını söyleyen Enes Berse “Dairelerle birlikte 300 adet diyebiliriz. Bizim buradaki villalarımız yaklaşık 1.5 dönüm ila 2 dönüm arasındaki bir arazi içinde yayılan 500 ve 600 metrekarelik villalardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.
BİN AĞAÇLIK SOSYAL SORUMLULUK
Astay Gayrimenkul’ün pazarlama ve satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemalettin Akgül ise Bodrum projesinin ciddi bir farkındalık oluşturacağına dikkat çekerek, “Doğayla barışık bir proje tasarlıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse sosyal sorumluluk anlamında tesislere bin adet zeytin ağacı dikiyoruz” ifadelerini kullandı.
Projemizi bilen Ortadoğulu yatırımcı ‘bana 10 tane ayır’ dedi
Bodrum projesinde yabancıya 400 milyon dolarlık satışın yakalanacağını söyleyen Mesut Toprak, şöyle devam etti: “Bundan 4 yıl önce bizim o projemizi bilen biliyordu. Bu kişiler ‘bana iki tane ayır’ diyordu. Ortadoğu’da çok önemli bir grup, ‘Senin villanın yanında benim ve kardeşlerim için 10 tane villa ayır’ dedi. Ben ise kendisine, ‘Benimle aynı yerde oturmak istemezsin’ dedim. Önce ben ‘Oturamaz mıyım’ gibi algıladı. Dedim ki ‘Bak seninle benim zevkim farklıdır. Ben otelin uzağında yer severim, ama sen otele yakın olmak istersin.’ Zincirin özellikle Ortadoğu ağırlıklı olmak üzere bir portföyü var. Four Seasons, rezidans yaptığı zaman alıp kenara koymak istiyorlar.”
16 Temmuz’da mesaiyi videoya alıp yabancılara gönderdik
Tekstildeki faaliyetleriyle ilgili bilgileri paylaşan Mesut Toprak “Tekstil tarafındaki ciromuz 100 milyon dolardan biraz fazladır. 2015 ile 2016 yılını kıyasladığımızda tekstil ciromuzda yüzde 13-15 civarında artış var. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi oldu. 16 Temmuz sabahı Bolu’daki fabrikaya telefon açtım. ‘Tuncay nasılsınız? İyi misiniz’ diye sordum. “İyiyiz abi çalışıyoruz” dedi. Hemen dedim, mesainizi kameraya alıyorsun, bütün müşterilere gönderiyorsun. Değirmenköy’dekiler de çalışıyorlardı. Onlara da fotoğraflarını çekip müşterilere göndermelerini söyledim. Pazartesi günü bizim müşteri temsilcileri fotoğraf çekip çalıştıklarını gösterdiler.”
İstanbul, New York’la yarışıyor
Tay Group’un İstanbul’da Four Seasons markalı iki otel yatırımı var. Biri Sabahattin Ali, Necip Fazıl gibi isimlerin de bir süre tutuklu kaldığı Sultanahmet cezaevinin yerine yapılan Four Seasons Sultanahmet, diğeri ise İstanbul Boğazı’ndaki Four Seasons Bosphorus. Özellikle Boğaz’daki otelin Four Seasons zinciri içinde ayrı bir yeri olduğunu üzerine basa basa vurgulayan Mesut Toprak “Geçen yıla kadar Four Seaons dünyadaki en iyi otellerden bir tanesiydi. Bosphorus, New York, Paris, Londra, İstanbul’daki oteller ile yarışıyordu” diye konuştu.
Türk-Cezayir ortak yapımı dev tesis
Grubun tekstil yatırımlarıyla ilgili bilgileri paylaşan Toprak “Tay Group bünyesinde ve Türk-Cezayir ortaklığıyla Cezayir’de 2.5 milyon metrekarelik bir alanda tekstil ve konfeksiyon üretim tesisinin inşaatına başladık. Tayal SPA olarak isimlendirdiğimiz bu projeyi 10 yılda bitirmeyi hedefledik. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 2.5 milyar dolar” diye konuştu.
Gayrimenkul ihracatı ülkeyi zengin eder
Gayrimenkul sektöründeki ‘yabancıya satış’ın ülke açısından ciddi anlam ifade ettiğini belirten Mesut Toprak, şöyle konuştu: “Etiler’de bir gayrimenkul projemiz var. Bodrum yatırımımızla birlikte bu iki proje Türkiye’ye en azından 600-700 milyon dolar civarında yurt dışından para getirir. Gayrimenkulün ihracatı ülkeyi direkt zengin eden bir ihracattır. Adam buraya geliyor, gelir vergisi ödüyor, burada para harcamaya devam ediyor.”
STAR
DİĞER HABERLER
Doğu'daki iller 5 yılda ihya olacak
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri, önümüzdeki 5 sene içerisinde ihya olacak.
Ekonomi üzerinden saldırıyorlar!
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden istediğini alamayan odaklar, şimdi de ekonomi üzerinden darbe
SGK bugün 57 bin kişiye ödeme yapacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün 57 bin kişiye ödeme yapacak.