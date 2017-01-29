4 milyar dolarlık yatırım yolda!

BODRUM’A 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Mesut Toprak’ın anlattıklarına göre bu yıl yapılacak yatırım tutarı 1 milyar doların üzerinde... Bu yatırımlar içinde Four Seasons Bodrum’un ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Toprak “1 milyon metrekarelik Bodrum yatırımı, 1 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip. Sloganımızı da ‘1 milyon metrekareye 1 milyar dolar yatırım’ olarak belirledik” diye konuştu.

‘EMİN MİSİNİZ’ DİYE SORDULAR

Bodrum yatırımıyla ilgili ayrıntıları da paylaşan Toprak, Four Seasons’ın tepe yönetimiyle aralarında geçen ilginç bir diyalogu da şöyle aktardı: “Four Seasons’ın karşısında biz olmasak proje askıya alınabilirdi. Onlar açısından da marka riski var. Four Seasons, bu yatırımla ilgili bize ‘emin misiniz’ diye sordu. Biz de kararlılığımızı bildirdik. Bize olan güven ile alakalı bir durum. Örneğin, İstanbul Boğazı’ndaki otel projesi, normal şartlarda 6 yılda bitmeyecek bir projeydi. 3 yıl şantiyede kaldım. Bütün kararların hepsini teker teker kurallı bir şekilde hayata geçirdik ve üç sene olmadan oteli açtık.”

İLHAM KAYNAĞI SEYŞELLER

Söz konusu proje, Bodrum’un Yalıçiftlik bölgesinde yer alıyor. Hedef, 2019 itibariyle ilk müşterileri ağırlamak. Four Seasons Resort Bodrum, otel ve villalardan oluşacak. Mesut Toprak “Bodrum projemizin ilham kaynağı, yine dünyanın en iyi resort otelleri listesindeki Four Seasons Seyşeller. Hedefimiz, bu proje sürerken, Bodrum algısını da yükseltecek çalışmalar yapmak. Bodrum’u bir güney Fransa bölgesine dönüştürmek için katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Tay Group çatısı altında faaliyet gösteren Astay Gayrimenkul’ün Genel Müdürü Enes Berse ise otelin ülke istihdamına da katkı yapacağını şu sözlerle vurguladı: “Doluluk oranına göre yüksek sezonda 1.500’ün üzerinde bir istihdam rakamına ulaşırız. Otelin inşaat aşamasında ise yaklaşık 3 bin kişinin istihdamı planlanıyor.” Proje içinde 160 tane villa olacağını söyleyen Enes Berse “Dairelerle birlikte 300 adet diyebiliriz. Bizim buradaki villalarımız yaklaşık 1.5 dönüm ila 2 dönüm arasındaki bir arazi içinde yayılan 500 ve 600 metrekarelik villalardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

BİN AĞAÇLIK SOSYAL SORUMLULUK

Astay Gayrimenkul’ün pazarlama ve satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemalettin Akgül ise Bodrum projesinin ciddi bir farkındalık oluşturacağına dikkat çekerek, “Doğayla barışık bir proje tasarlıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse sosyal sorumluluk anlamında tesislere bin adet zeytin ağacı dikiyoruz” ifadelerini kullandı.