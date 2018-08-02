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4 partiden yaptırım bildirisi

4 partiden yaptırım bildirisi.36228
  • Giriş : 02.08.2018 / 08:17:00

Amerika'nın yaptırım kararına 4 partiden çok sert tepki geldi.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırım kararına ilişkin Meclis'ten tepki yükseldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri yayınladı.

TBMM'deki 4 siyasi parti grubundan yapılan ortak açıklamada, "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz. Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz" ifadesi kullandı.

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