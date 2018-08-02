4 partiden yaptırım bildirisi
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırım kararına ilişkin Meclis'ten tepki yükseldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri yayınladı.
TBMM'deki 4 siyasi parti grubundan yapılan ortak açıklamada, "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz. Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz" ifadesi kullandı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
ABD'den Türkiye'ye Brunson yaptırımı
Rahip Brunson, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arasını açtı.
Ankara'dan ABD'ye yaptırım yanıtı
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında sular durulmuyor.
BM: Türkiye, İran ve Rusya ile görüşeceğiz
Birleşmiş Milletler'den Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.
Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine saldırı
Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine teröristler tarafından saldırı düzenlendi.