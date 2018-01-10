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4 subay daha FETÖ'yüm dedi ve teslim oldu

4 subay daha FETÖ'yüm dedi ve teslim oldu.10551
  • Giriş : 10.01.2018 / 17:00:00

4 subay daha Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısını itiraf ederek teslim oldu.

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Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrol şartı ile serbest bırakılması sonrası 4 subay daha Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısını itiraf ederek teslim oldu.

TRT

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