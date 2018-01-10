4 subay daha FETÖ'yüm dedi ve teslim oldu
Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrol şartı ile serbest bırakılması sonrası 4 subay daha Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısını itiraf ederek teslim oldu.
TRT
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