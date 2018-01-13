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40 öğrencinin bulunduğu bot battı: 4 ölü

40 öğrencinin bulunduğu bot battı: 4 ölü.27251
  • Giriş : 13.01.2018 / 14:26:00
  • Güncelleme : 13.01.2018 / 14:25:09

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde korkunç bir kaza meydana geldi.

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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde meydana gelen kazada 40 öğrenciden 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası ekiplerin çalışması sonucu 32 öğrencinin kurtarıldığı öğrenildi.

Hindistanlı yetkili Prashant Narnaware, "Kurtarma operasyonu devam ediyor. Olay bu sabah Dahanu sahilinde meydana geldi. Emniyet müdürü ve yetkililer olay yerinde" dedi. Yetkililer, botun aşırı yük yüzünden batmış olabileceğini belirtti.

Hindistan Sahil Güvenliği’nin çalışmalarının sürdüğü kurtarma operasyonuna havadan da müdahale edildiği belirtildi.

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