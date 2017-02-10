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400 hakimin ihracında ikilem

400 hakimin ihracında ikilem.28511
  • Giriş : 10.02.2017 / 08:41:00

18 kişilik HSYK Genel Kurulu, her gün toplanarak, önemli kararlara imza atıyor.

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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen ancak 'Pişmanız' diyen hakim ve savcıların ihracında ikileme düştü.

FETÖ iddiaları kapsamında tutuklanan eski yargı mensuplarının itiraflarında “Aynı yurtlarda kaldık” dedikleri ve 2014’ten sonra hâkimsavcı olan bu kişilerle ilgili kurulun bir karara varması gerekiyor.

Ancak söz konusu hâkimlerin geleceklerine ilişkin kurulda 2 karşıt görüş bulunuyor. Bir grup söz konusu kişiler için “FETÖ ile bir şekilde irtibatları olmuş, açığa alınsınlar” derken, diğer grup “Haklarında somut delil yok, ya gerçekten masumlarsa” diyerek çekincelerini ifade ediyor.

Bir dönem FETÖ yurtlarında kaldıklarını ve üyeleriyle temasları olduğunu kabul eden ancak pişmanlıklarını dile getiren genç hâkimlerle ilgili incelemede telefonlarında ByLock olmadığı, herhangi bir suça karışmadıkları saptandı. Söz konusu hâkimlerle ilgili soruşturmanın bir süre daha yürütülebileceği belirtiliyor.

HT

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