400 kişi Silivri'den kaçtı!
Silivri'de iskeleye otobüslerle gelen kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi. Kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlereden 3'ü çocuk 5 kişilik bir aile gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 kişiden iki çocuğunun epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Kaçak göçmenler, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Emin İpşir Polis Merkezine götürüldü.
"350-400 KİŞİ VARDI"
Bir yazlık sitede gece bekçiliği yapan Burhanettin Özkurt, "Mülteciler buradan binmeye çalıştı tekneye. Yaklaşık 350-400 kişi vardı. Otobüslerle buraya gelip kapıdan içeri girip iskelenin oraya gittiler. Gemide buraya yanaşmıştı. Alabildiklerini aldılar, alamadıkları da sağa sola kaçtılar. " dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
HÜRRİYET
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