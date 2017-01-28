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400 kişi Silivri'den kaçtı!

400 kişi Silivri'den kaçtı!.21705
  • Giriş : 28.01.2017 / 14:50:00

Silivri'de kaçak göçmenler olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

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Silivri'de iskeleye otobüslerle gelen kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi. Kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlereden 3'ü çocuk 5 kişilik bir aile gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişiden iki çocuğunun epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Kaçak göçmenler, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Emin İpşir Polis Merkezine götürüldü.

"350-400 KİŞİ VARDI"

Bir yazlık sitede gece bekçiliği yapan Burhanettin Özkurt, "Mülteciler buradan binmeye çalıştı tekneye. Yaklaşık 350-400 kişi vardı. Otobüslerle buraya gelip kapıdan içeri girip iskelenin oraya gittiler. Gemide buraya yanaşmıştı. Alabildiklerini aldılar, alamadıkları da sağa sola kaçtılar. " dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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