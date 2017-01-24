43 harp okulu öğrencisine tahliye!
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararını verdi. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan 43 Hava Harp Okulu öğrencisi tahliye edildi.
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