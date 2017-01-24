Facebook Twitter Rss

43 harp okulu öğrencisine tahliye!

43 harp okulu öğrencisine tahliye!.18863
  • Giriş : 24.01.2017 / 17:55:00
  • Güncelleme : 24.01.2017 / 17:53:04

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararını verdi. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan 43 Hava Harp Okulu öğrencisi tahliye edildi.

Samsun'da 3.3 büyüklüğünde deprem

G.Saray ve Erzincan'ın ilk 11'leri belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran Türkiye'ye tazminat ödeyecek

İran Türkiye'ye tazminat ödeyecek

İran'dan açıklama geldi. Türkiye'ye 1.9 milyar dolar tazminat ödeyecek.

Türkiye, Rusya ve İran'dan açıklama

Türkiye, Rusya ve İran'dan açıklama

Kazakistan'ın Astana kentinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye, Rusya ve İran anlaştı.

 

İstanbul Emniyeti'nde çatışma

İstanbul Emniyeti'nde çatışma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü girişinde silahlı çatışma çıktı.

5 ilde FETÖ operasyonu

5 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında 5 ilde operasyon düzenlendi.

 

Sur'da patlama: 4 şehit

Sur'da patlama: 4 şehit

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bombalı saldırı yapıldığı öğrenildi.

Astana görüşmelerine katılacaklar!

Astana görüşmelerine katılacaklar!

Kazakistan'daki Suriye görüşmelerine kimlerin katılacağı belli oluyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya