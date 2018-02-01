43 ilde FETÖ operasyonu: 120 kişi gözaltında
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik 43 ilde başlatılan operasyonlarda örgütün TSK yapılanmasının içinde bulunduğu iddia edilen 120 kişi gözaltına alındı.
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