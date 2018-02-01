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43 ilde FETÖ operasyonu: 120 kişi gözaltında

43 ilde FETÖ operasyonu: 120 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 01.02.2018 / 08:36:00
  • Güncelleme : 01.02.2018 / 12:46:39

FETÖ soruşturması kapsamında 43 ilde operasyonlar başlatıldı.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik 43 ilde başlatılan operasyonlarda örgütün TSK yapılanmasının içinde bulunduğu iddia edilen 120 kişi gözaltına alındı.

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