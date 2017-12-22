44 öğretmene FETÖ'den gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan okullarda görev yapan 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.
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