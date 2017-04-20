46 sanıklı davada tüm sanıklar beraat edildi
'Silahlı suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, hürriyeti tehdit, şantaj, kişisel özel verileri kaaydetme' suçlarından yargılanan 14'ü tutuklu 46 kişinin beraat edildiği öğrenildi.
İzmir 10'üncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava özel yetkili mahkemelerin kapatılması üzerine İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Son duruşmaya tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Sanık avukatları savunmalarında, soruşturmayı yürüten ve iddianameyi düzenleyen Cumhuriyet Savcısı ile davaya bakan eski 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinin FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklandıklarını, müvekkillerine kumpas kurulduğunu belirtti, bu nedenle beraatlerini talep etti. Duruşmaya kısa bir süre ara veren mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatlerine karar verip, davayı bitirdi.
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