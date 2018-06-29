48 eski polise FETÖ gözaltısı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü eski emniyet müdürü olmak üzere 48 polis gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör suçları soruşturma bürosu tarafından FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik Ankara merkezli Kayseri, Konya, Hatay, Amasya, Malatya ve Çorum'da 48 eski emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Sabah erken saatlerde başlayan eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
NTV
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