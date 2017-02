5 ay önce evlenen ünlü şarkıcı boşandı

Tuğba Özerk, 5 ay önce evlendiği menajer Altan Nuh ile boşandı. İstanbul 6'ıncı Aile Mahkemesi'nde görülen davaya Tuğba Özerk avukatı ile birlikte katıldı. Özerk, 'Hakim boşanmasına karar verildi denince çok rahat bir nefes aldım' diyerek duygularını özetledi.Duruşmada söz alan Özerk, “Eşimle 3 buçuk ay aynı çatı altında yaşadık. Fikirlerimiz uyuşmuyordu. sürekli tartışıyorduk. Birkaç kez de şiddetine uğradım. Zaten kendisi Amerika’ya taşındı.İki buçuk aydır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak istiyorum. Başka bir talebim yoktur. Eşimle her türlü konuda anlaştık. Birbirimizden hiçbir talebimiz olmayacaktır” dedi.Duruşmada daha sonra tanıklar dinlendi. Özerk ile yaklaşık 10 yıllık arkadaşlıkları rı olduğunu söyleyen tanık İbrahim A., “Evliliklerinde 4 ay boyunca Tuğba çok mutsuzdu. Çok fazla üstüne de gidemiyordum. Aralık ayında hatırlamadığım bir günde Tuğba beni arayarak ‘İbrahim yetiş’ dedi. Hemen Tuğba’nın evine gittim. Eve gittiğimde otomatiğe basıldı. Yukarı çıktım, evin kapısı açıktı. Eve girdiğimde Tuğba’nın eşi bağırıyordu. Tuğba’nın burnu kanıyordu, camlar kırılmıştı. Tabaklar yerdeydi. Telefonları da kırılmıştı. Tuğba’nın eşi alkollüydü, tacizlerine halen devam ediyordu. Polis haber verdim. Polis geldi, tutanak tuttu. Sonra Altan’ı bir daha hiç görmedim” diye konuştu.Daha sonra Tuğba Özerk’in yardımcısı Behice Ç. tanık olarak dinlendi. Behice Ç. çiftin evine girdiğinde tarafların yüzünün sürekli asık olduğunu söyleyerek, “Mutsuzlardı, çok tartışıyorlardı. Yaklaşık 4 hafta aynı çatı altında yaşadılar. Aralık ayında Altan Nuh evi terk etti. Ayrı yaşamaya başladılar” ifadelerini kullandı.Duruşmada son olarak Tuğba Özerk’in arkadaşı Banu P. tanık olarak ifade verdi. Çiftin ani bir kararla evlendiğini belirten Banu P., “Tuğba ilk başlarda iyiydi. Tuğba’ nın eşi sürekli ben bilirim havasındaydı. Sürekli Tuğba ne derse tersini söylüyordu. Bir gün Tuğba beni evine çağırdı. Gittiğimde yüzü burnu şişti, darp edilmişti, kolları yara bere içindeydi. Kimin yaptığını sorduğunda Altan Nuh’un yaptığını söyledi” dedi. Altan Nuh’un avukatı da çiftin ayrı yaşadığını belirterek, boşanmalarını talep etti.Tarafları ve tanıkları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme, davayı kabul ederek çiftin boşadı.Kararın ardından duruşma salonunda çıkan Özerk, yakınlarına sarıldı. Adliye önünde açıklama yapan Özerk, “Bitti, tek celsede boşandık. Böylesi de çok iyi oldu. Çok mutluyum gerçekten. Allah bir daha böyle şeyler ne bana ne de başkalarına yaşatmasın. Kimse de sessiz kalmasın. Birçok kadın yaşıyor bunları. Tanıklar her şeyi anlattılar. İşime odaklıyım artık her şey çok güzel olsun. İnşallah artık yüzüm gülsün. Boşanmasına karar verildi denince çok rahat bir nefes aldım. Kendisi yurt dışında. Hiç konuşmuyoruz, konuşmak ta istemiyorum” dedi.Özerk, bir muhabirin Deniz Akkaya’ya dava açtığı iddiasına ilişkin sorusuna, “Deniz Akkaya ile davalık süreç devam ediyor. Hem tazminat başvurusunda, hem de suç duyurusunda bulunduk. Namusumuza, şerefimize laf eden herkes için adalet önünde hesaplaşmaya gideceğiz. Annem de dava açıyor ayrıca. Göreceğiz her şeyi” şeklinde yanıt verdi. Özerk, Akkaya’nın özür dilemesi halinde davadan vazgeçip vazgeçmeyeceğini sorusuna ise “Bu işin artık öyle bir şeyi kalmadı, farklı bir boyuta geldi” yanıtını verdi.Bir gazeteci Özerk’e “Bundan sonra evliliğe bakışınız değişecek mi ?” diye sordu. Özerk, “İyi bir şey olursa, iyi biri olursa neden bakmayayım. Ben de bir evlat sahibi olup yuva kurmak isterim herkes gibi” dedi. Özerk son olarak herhangi bir tazminat veya nafaka alacak mısınız sorusuna “Yok canım ne tazminatı. Allah’tan benden talep etmediler” diyerek adliyeden ayrıldı.