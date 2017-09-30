5 gollü mücadelede 3 puan Galatasaray'ın!
Spor Toto Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Kardemir Karabükspor'la karşılaştı. Sarı Kırmızılı takım, Maicon'un son dakikalarda attığı golle 3 puana ulaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor eski takımı Kardemir Karabükspor karşısında, Bursaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak, Tolga Ciğerci'nin yerine Sofiane Feghouli'ye ilk kez 11'de yer verirken Latovlevici'nin yerine ise Martin Linnes'e görev verdi.
Karşılaşmada ilk tehlikeli atak 3. dakikada Karabükspor'dan geldi. Muslera'nın kısa pasında topu alan Gabriel Torje ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vurdu fakat top yandan auta gitti.
10. dakikada Galatasaray Feghouli ile gole yaklaştı. Sağ kanattan Younes Belhanda'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Sofiane Feghouli sağ çaprazda topla buluştu. Cezayirli oyuncunun dar açıdan sert vuruşunda savunmadan seken top oyun alanının dışına çıktı.
Galatasray 17. dakikada Feghouli ile Karabükspor karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanattan Martin Linnes'in ceza sahasına çevirdiği topta Karabükspor kalecisinden seken top önünde kalan Feghouli topu kaleye gönderdi ve Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.
Sarı kırmızlılar bu golden 5 dakika sonra Maicon ile skoru 2-0 yaptı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Younes Belhanda geçti. Belhanda'nın ortasında ön direkte Gomis'i aşan topu Maicon kafayla tamamladı.
Karabükspor 27. dakikada Yatabare ile farkı bire indirdi. Belhanda'nın pas hatasında topla buluşan Gabriel Torje pasını savunmanın arkasına sarkan Mustapha Yatabare'ye aktardı. Yatabare'nin plase vuruşunda top Muslera'nın sağından filelerle buluştu.
İlk yarının 41. dakikasında Fernando şansını ceza sahasının dışından denedi ancak top kale direğinin hemen yanından auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarıda iki kalede de etkili gol pozisyonları vardı. Galatasaray özellikle Gomis ve Feghouli ile Karabükspor kalesinde etkili olurken Karabükspor'da Torje ve Seleznov ile etkili oldu.
Galatasaray 67. dakikada Rodrigues ile 3. gole çok yaklaştı. Rodrigues'in ceza sahasının dışından şutu direğe takıldı ve top auta çıktı.
Sarı kırmılılar 78. dakikada Karabük kalesini abluka altına altına aldı. Ceza sahası içinde pas trafiğine giren Galatasaraylı oyuncular pozisyonu sonlandıramadı.
Karabükspor 82. dakikada penaltı kazanırken topun başına geçen Seleznov topu ağlarla buluşturdu ve Karabükspor'a 2-2'lik beraberliği getirdi.
Galatasaray karşılaşmanın uzatma dakikalarında Maicon ile bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
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