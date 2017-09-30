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5 hain öldürüldü!

5 hain öldürüldü!.18218
  • Giriş : 30.09.2017 / 11:48:00

Şehit Hatip Çağlar'ı şehit eden terör örgütü PKK üyeleri öldürüldü.

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın kanı yerde kalmadı. Jandarma ekipleri PKK'lı 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyona katılan jandarma birlikleri teröristleri Lice ilçesi Baharlar köyü kırsalında tespit ederek başarılı bir operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre 26 Eylül tarihinde Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından kırsalda sürdürülen sıkı takip neticesinde teröristler Lice ilçesi Baharlar köyü kırsalında tespit edildi. Tespit edilen teröristlere yönelik yapılan başarılı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede yapılan aramalarda teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ve teröristlere ait 5 adet sırt çantasının bulunduğu bildirildi.

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