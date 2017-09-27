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5'i Hakkari'de öldürüldü!

5'i Hakkari'de öldürüldü!.25721
  • Giriş : 27.09.2017 / 11:09:00

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yuvalanan PKK'lı teröristlere yönelik yapılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Konuya ilişkin Hakkari Valiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çatışmada biri erkek 4'ü kadın 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, biksi makinalı tüfek, RPG-11 roketatar ve 6 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Dün, aynı bölgede iki terörist daha etkisiz hale getirilmişti.

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