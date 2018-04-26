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5 ilde kalpazan operasyonu: 25 gözaltı kararı

5 ilde kalpazan operasyonu: 25 gözaltı kararı.20248
  • Giriş : 26.04.2018 / 09:21:00

Türkiye çapında faaliyet yürüten kalpazan çetesine yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlatıldı.

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İstanbul ve 4 ilde milyonlarca liralık sahte para basarak piyasaya süren kalpazan çetesine operasyon düzenlendi. 25 zanlının yakalanması için 38 adrese yapılan operasyon devam ediyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye çapında faaliyet yürüten kalpazan çetesine yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. İstanbul ve 4 ilde kalpazan çetesi üyesi 25 kişinin yakalanması için 38 adrese baskın düzenlendi. Çete üyelerinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Düzenlenen operasyonda çete yelerinin basarak piyasaya sürmeye hazırlandığı milyonlarca liralık sahte paraya da el konuldu. Haklarında gözaltı kararı bulunan 25 zanlıya "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Örgüte Üye Olmak", "Parada Sahtecilik"  suçlarından işlem yapılacak.

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