Facebook Twitter Rss

5 ilde öğretmenlere operasyon: 26 gözaltı

5 ilde öğretmenlere operasyon: 26 gözaltı.18868
  • Giriş : 12.09.2017 / 10:21:00

FETÖ soruşturması kapsamında Malatya ve Kahramanmaraş'ta operasyon düzenledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Malatya ve Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya  Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "milli eğitim yapılanmasına"  yönelik soruşturma kapsamında Malatya merkezli Ankara, Adana ve Balıkesir'de daha  önce meslekten ihraç edilen 16 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.   İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin  adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün kapatılan  okullarında görev yapmış olan ve şifreli haberleşme programı ByLock'u  kullandıkları belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekiplerince kent merkezinde  şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.   Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından  emniyete götürüldü.

TRT

Erdoğan: Kapora verdik, kararlıyız!

Kılıçdaroğlu'nun oğlu askere gidiyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı

İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması kapsamında operasyonu başlatıldı.

Rektör istifa etti!

Rektör istifa etti!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) RektörÜ Galip Akhan istifa etti.

 

Murat Başoğlu'nun eşinden açıklama geldi

Murat Başoğlu'nun eşinden açıklama geldi

Ensest skandalı ile gündeme gelen Murat Başoğlu'nun eşinden açıklama geldi.

Manisa'da minibüs kazası: 16 kişi yaralandı

Manisa'da minibüs kazası: 16 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde minibüs kazası meydana geldi.

 

Demirel'in katil zanlısı yakalandı!

Demirel'in katil zanlısı yakalandı!

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı yakalandı.

Murat Başoğlu boşandı!

Murat Başoğlu boşandı!

Sunucu Murat Başoğlu skandalı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya