5 ilde öğretmenlere operasyon: 26 gözaltı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Malatya ve Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "milli eğitim yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında Malatya merkezli Ankara, Adana ve Balıkesir'de daha önce meslekten ihraç edilen 16 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün kapatılan okullarında görev yapmış olan ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekiplerince kent merkezinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
TRT
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