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5 ilde operasyon başlatıldı

5 ilde operasyon başlatıldı.7841
  • Giriş : 15.01.2017 / 13:21:00

FETÖ'cü olduğu belirlenen 17 polis için operasyon başlatıldı.

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ByLock kullandığı tespit edilen 17 polis için 5 ilde operasyon başlatıldı. 

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alınarak meslekten ihraç edilen 1'i komiser, 6'sı komiser yardımcısı 21 eski emniyet mensubu hakkında örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Eski polislerden 17'si Konya, Antalya ve Korkuteli İlçesi, Denizli Acıpayam İlçesi, Isparta ve Burdur'da yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin arandığı belirtildi.

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