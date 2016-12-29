5 ilde polislere FETÖ operasyonu
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında kamuya sızan örgüt üyelerini temizlemek için başlatılan FETÖ operasyonları devam ediyor.
Darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile meslekten ihraç edilen 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
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