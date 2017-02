5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödül Töreninde muhteşemfinal

Ülkemizde 90, dünyada da 100 yaşında olan radyonun hala büyük bir kitle iletişim ve kültürel etkinlik aracı olması açısından hala önemini koruyor. Biz bildiğimiz ve seslerine aşina olduğumuz radyocularımızı işte bu tür etkinliklerle görünür kılmayı arzu ediyoruz, radyolarımızın yeniden hatırlanmasını arzu ediyoruz. Radyocuları, sanatçıları ve kültür sanat adamlarını bir araya getirerek onlara bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Görünen o ki her yıl artarak devam eden bu ilginin bizim düşündüğümüz ve hedeflediğimiz noktaya geldiği için mutluyuz” dedi.Başkan Mustafa Demir, “ Ödül törenini geçen yıllar ile mukayese ettiğimizde katılım açısından ve yarışmada oy kullanma sayısına baktığımız zaman inanılmaz güzel bir teveccüh görüyoruz. Bu programı gerçekleştirmemizin iki önemli nedeni var. İlki radyocuların bilinmesini hakikaten arzu ediyoruz. Sihirli kutulardaki seslerin sahiplerinin görülmesini istiyoruz. Hayatımızın her anında birlikteyiz onlarla. İkincisi bu vesile ile kültür sanat hayatımıza bir katkıda bulunulsun istiyoruz’ dedi.Gece ünlü ilizyonist Sermet Erkin’in gösterisi ile başladı. Ardından Başkan Mustafa Demir, Sihirli Mikrofon Özel Ödülünü Erhan Konuk’a verdi. Diğer Sihirli Mikrofon Özel Ödüllerini de Romina ve Muzo aldı.Ünlü isimlerin ve radyocuların büyük ilgi gösterdiği gecenin müzik direktörlüğünü Ozan Çolakoğlu üstlendi. Görsel ve sahne şovlarıyla gece de sahne alan Gülşen ‘Dan Dan’ isimli şarkısını söyledi.Gece de Ümit Besen ve Pamele’nın düeti salondakileri coşturdu. Ayrıca Murat Dalkılıç, Demet Akalın , Serkan Kaya Eypio FT Burak King, gibi ünlü isimlerde sahne alarak unutulmaz parçalarını seslendirdi. Gecede radyo severlerden en çok oyu alan radyolar ve programcılar, ödüllerine kavuştu.Her yıl olduğu gibi gecenin sunuculuğunu bu yıl da oyuncu ve komedyen Ceyhun Yılmaz yaptı. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan Ceyhun Yılmaz, sahneye ödül vermek için çıkan Alpay’la şakalaşması da ödül törenine renk kattı.Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri" töreni katılımcılar tarafından beğenilerek artık gelenekselleşen gecenin ‘Oscar gecesi gibi, her şey çok güzel’ yorumları yapıldı.Ödül kazanan radyocular ödüllerini Afrikalı Ali, Ahmet Selçuk İlkan, Betül Demir, Buray, Cem Belevi, Cengiz Kurtoğlu, Gökhan Türkmen, Muazzez Ersoy, Özgün, Derya Uluğ, Edis, Tan, İlyas Yalçıntaş, Fikret Dedeoğlu, Aynur Aydın , Simge Sağın, Tuğba Yurt, Ümit Besen/Pamela, Yılmaz Vural ve Linet gibi ünlü isimlerin elinden aldı.Gecenin sonunda Başkan Mustafa Demir, geceye katılan sanatçılar ve ödül alan radyocular sahneye çıkarak hep birlikte geleneksel selfie çektiler.1. Yılın En İyi Ulusal Radyosu – Power Türk2. Yılın En İyi Yerel Radyosu - Yozgat FM3. Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu – Kral Pop4. Yılın En İyi Talk (Konuşan) Radyosu – TRT FM5. Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu – Number 1 FM6. Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu – Joy Türk7. Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu - Radyo Ekin8. Yılın En İyi Arabesk Radyosu - Aşk FM9. Yılın En İyi Haber Radyosu – Cnntürk Radyo10. Yılın En İyi Spor Radyosu – Lig Radyo11. Yılın En İyi Tematik Radyosu – Radyo Tafik12. Yılın En İyi Üniversite Radyosu – 18 Mart Üniversitesi13. Yılın En İyi İnternet Radyosu – Türk Rap FM14. Yılın En İyi Dijital Radyo Portalı – Karnaval FM15. Yılın En İyi Radyo Show Programı – Cem Arslan16. Yılın En İyi Radyo Programı – Zeki Kayhan Çoşkun17. Yılın En İyi Radyo Konuk Programı – Erkan Koç –18. Yılın En İyi Radyo Haber Programı – Ufuk Karcı – Konuşan Türkiye19. Yılın En İyi Şiir Edebiyat Programı – Talha Bora Öge20. Yılın En İyi Yerel Radyo Programı- Baba Radyo-Umut Kuşkaya