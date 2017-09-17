Boynu kesik halde bulundu!

Giriş : 17.09.2017 / 16:45:00

17.09.2017 / 16:45:00 Güncelleme : 17.09.2017 / 16:58:56

Kocaeli'de 5 yaşında olan bir çocuk, boynunda kesik ve vücudunda dayak izleriyle hareketsiz halde bulundu.