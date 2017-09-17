Boynu kesik halde bulundu!
Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde Maşukiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki A. K. sokak kenarında yatarken yoldan geçenler tarafından boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri oluşmuş halde bulundu.
Bunun üzerine yakınlarına ve 112 Acil ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Babasının da haber alarak geldiği olay yerinden alınarak hastanede kaldırılan A. K.'yi bu hale getiren kişi veya kişilerin yakalanması için Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.
Tedavi altına alınan çocukla ilgili soruşturma sürüyor.
Hürriyet
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