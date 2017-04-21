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5 yeni metro hattı daha yapılacak

5 yeni metro hattı daha yapılacak.21507
  • Giriş : 21.04.2017 / 08:31:00

İstanbullu vatandaşlara güzel haber Kadir Topbaş'tan geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vatandaşlara müjdeli heberi verdi. Topbaş, ihale süreçleri tamamlanan 5 yeni metro hattının yapım çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı.

Topbaş, “Şu anda 5 metro hattımız sözleşme imzalama aşamasına geldi. Yakın gelecekte de temel atmalarını beraber yaparız” dedi. 

Topbaş, “Başakşehir-Kayaşehir metro hattı 6 km’lik hat, Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekme -Halkalı metro hattı 9.7 km’lik hat, Kaynarca-Pendik Tuzla metro hattı 12 km’lik hat. Çekmeköy-Sultanbeyli ile Çekmeköy-Taşdelen metro hattı 17.8 km’lik hat ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı 13 km’lik hat. Esasında 6 hat ihaleye çıkmıştık bir tanesine itiraz edildiği için bekliyor. Bu 5 metro hattının sözleşmeleri imzalanmak üzere ve yakında temellerini atacağız. Böylece 2019’un sonuna gelirken İstanbul’un 400 km üzerinde raylı sistemi dönemimizde kazandırmış olacağız” dedi. Başkan Topbaş, yeni metroların dünyanın en ileri teknolojisine sahip olduğunu dile getirerek, “Çok teknolojik yapılardan bahsettik, çok teknolojik sistemlerden bahsettik, en ileri teknolojileri kullanmaya çalıştığımızı bahsettik.  

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattının daha güvenli olması açısından insansız sürücüsüz yaptık. Çok ileri bir teknoloji, dünya artık buna geçmekte. Türkiye’de de ilk defa İstanbul’da bu uygulanacak.

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