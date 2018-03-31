52 asker hastaneye kaldırıldı
Başkent Ankara'da General Şefik Erensü Kışlası'nda akşam yemeğinin hemen ardından rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı. Askerlerin karın ağrısı ve mide bulantısından şikayet ettikleri öğrenildi.
Askerlerden tedavileri tamamlananların taburcu edilmeye başlandığı öğrenildi.
Söz konusu askerlerin rahatsızlanmalarının nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
TRT
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