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52 asker hastaneye kaldırıldı

52 asker hastaneye kaldırıldı.18040
  • Giriş : 31.03.2018 / 15:45:00

Başkent Ankara'da rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı.

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Sepet Beşik

Başkent Ankara'da General Şefik Erensü Kışlası'nda akşam yemeğinin hemen ardından rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı. Askerlerin karın ağrısı ve mide bulantısından şikayet ettikleri öğrenildi.

Askerlerden tedavileri tamamlananların taburcu edilmeye başlandığı  öğrenildi.

Söz konusu askerlerin rahatsızlanmalarının nedeninin tespiti için  çalışma başlatıldı.

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