54 ilde TSK'ya ByLock operasyonu!
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan ve Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin devletin sızdığı kademelerinden temizlenmesi için yürütülen operasyonlar başarı ile devam ediyor. 54 ilde 243 TSK personelinin ByLock kullandığı iddiası ile hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
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