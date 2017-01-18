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54 ilde TSK'ya ByLock operasyonu!

54 ilde TSK'ya ByLock operasyonu!.23522
  • Giriş : 18.01.2017 / 08:50:00

FETÖ soruşturması kapsamında 54 ilde operasyon başlatıldı.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan ve Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin devletin sızdığı kademelerinden temizlenmesi için yürütülen operasyonlar başarı ile devam ediyor. 54 ilde 243 TSK personelinin ByLock kullandığı iddiası ile hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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