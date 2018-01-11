55 bin kişi işe alınacak!
Sağlık Bakanı Mehmet Demircan, katıldığı programda işsiz vatandaşları sevindirecek haberi verdi. Bakan, sağlık çalışanlarının şartlarını iyileştirmek için yasal çalışma başlattıklarını ve 2018 yılında 55 bin doktor, ebe, sağlık personeli alınacağını bildirdi.
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