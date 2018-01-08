55 vekil hakkındafezleke
55 vekil hakkındaki 510 fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisisi'ne geldiği öğrenildi. AK Part, CHP ve MHP'nin de desteğiyle 20 Mayıs'ta HDP'li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılmıştı.
Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasından 4 ay sonra, 4 Kasım 2016’da HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 11 milletvekili gözaltına alındı. O günden bu güne Yüksekdağ ve Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 15 HDP milletvekili tutuklandı. Bu vekillerden halen 9’u cezaevinde. Geçen yıl 27 milletvekili, (bir kısmı 1’den fazla) gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.
55 İSME, 510 FEZLEKE
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 1 Kasım’da Meclis’e giren 59 HDP milletvekilinin 55’i hakkında 510 fezleke düzenlendi. 1 yıllık dönemde 300’ün üzerinde duruşma yapıldı. Yargılamalar sonucunda Yüksekdağ’a siyaset yasağı getirilerek milletvekilliği ve eş genel başkanlığı düşürüldü. Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve Siirt Milletvekili Besime Konca’nın milletvekillikleri hakkındaki kesinleşmiş cezalar, Van Milletvekili Tuğba Hezer ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın milletvekillikleri de devamsızlıkları gerekçe gösterilerek düşürüldü.
DEMİRTAŞ İÇİN 482 YIL
Diyarbakır’daki evinde gözaltına alınan Demirtaş, aynı gün tutuklanarak Edirne Cezaevi’ne konuldu. Demirtaş hakkında 96 fezleke hazırlandı. Demirtaş’ın tutuklu olduğu dosyanın ilk duruşması 7 Aralık 2017’de Ankara’da yapıldı ancak kendisi duruşmaya katılmadı. Demirtaş’ın farklı suçlardan 142 yıl hapsi istenen dava, 14 Şubat’a ertelendi. Demirtaş ile birlikte halen 9 isim tutuklu bulunuyor.
Bu isimler şöyle:
“Fiğen Yüksekdağ, Çağlar Demirel, İdris Baluken, Abdullah Zeydan, Burcu Çelik, Selma Irmak, Gülser Yıldırım, Ferhat Encü.” Seçimlerin ardından, Demirtaş ve Yüksekdağ birlikte açıklama yapmıştı.
14 İSİM CEZA ALDI
Bugüne kadar yapılan yargılamalarda, 14 isim hakkında mahkûmiyete hükmedildi. Cezalar, silahlı terör örgütü üyeliği veya propagandası ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve Cumhurbaşkanı’na hakaret gibi suçlamalardan verildi.
Hapse çarptırılan isimler şöyle:
Figen Yüksekdağ: 5 davada 5 yıl 3 ay 20 gün.
İdris Baluken: 9 davada 16 yıl 8 ay.
Meral Danış Beştaş: Tek davada 2 yıl 3 ay.
Burcu Çelik Özkan: Tek dosyada 6 yıl.
Leyla Birlik: Bir davada 1 yıl 9 ay.
Ferhat Encü: Bir davada 4 yıl 7 ay.
Çağlar Demirel: Bir davada 7 yıl 6 ay.
Nursel Aydoğan: 6 davada 10 yıl 11 ay.
Osman Baydemir: Tek dosyada 1 yıl 5 ay 15 gün.
Besime Konca: Tek dosyada 2 yıl 6 ay.
Ahmet Yıldırım: Tek dosyada 1 yıl 2 ay.
Adem Geveri: Tek dosyada 1 yıl 3 ay.
İbrahim Ayhan: Tek dosyada 1 yıl 3 ay.
Ziya Pir: Tek dosyada 11 ay 20 gün.
NTV
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