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57 rütbeli askere gözaltı!

57 rütbeli askere gözaltı!.14171
  • Giriş : 28.06.2018 / 10:13:00

FETÖ soruşturması kapsamında 28 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerie karşı Batman Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçt. 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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