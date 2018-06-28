57 rütbeli askere gözaltı!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerie karşı Batman Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçt. 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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