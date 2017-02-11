6,5 şiddetinde deprem: 15 kişi can verdi
Filipinler sallandı. 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem bölge halkına korkulu dakikalar yaşatırken 15 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda binalar ve depremler büyük hasar gördü, elektrikler kesildi.
Başken Manila’ya 700 kilometre uzaklıkta, Filipinler’in kuzey bölgesindeki 140 bin nüfuslu Surigao şehrinde meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle insanlar evlerini terk etti. Yetkililer, yüzden fazla artçı sarsıntı gözlendiğini kaydetti.
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