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6 ay zam yok

6 ay zam yok.15139
  • Giriş : 04.01.2017 / 11:34:00

Konut projelerine ilk 6 ay zam yok. Kuleli Evleri yeni yıla zamsız girdi.

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Döviz kurlarında yaşanan yükselişten dolayı 2017 yılında konut fiyatlarında beklenen artış endişe yaratırken, Kuleli Evleri markası ile İstanbul’un yeni çekim merkezi Bomonti’de projelerini hayata geçiren Yıldırım Yapı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, 2017 yılının ilk altı ayında yeni bir fiyat artışı yapmayı düşünmediklerini açıkladı. Yıldırım; tüm sektörlerde sağlanacak istikrar ile ekonomik durgunluğun önüne geçilebileceğinin de altını çizdi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ülkemizin en önemli yatırım aracı olan konut sektöründe fiyat artışı olacağını da gündeme getirdi. Beklenenin aksine ekonomideki olumsuzlukları tersine çevirmek için tüm sektörlerin düzenlemelerini bu doğrultuda yapması gerektiğini belirten Yıldırım Yapı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım; İstanbul’un kalbi Bomonti’de yükselen Kuleli Evleri projelerinde, 2017 yılına zamsız girdiklerinin altını çiziyor.

Ekonomik göstergelerdeki gelişmeleri takip edecek

Vatandaşların ülkedeki istikrarlı ortamın devam ettiğini görmesinin piyasalara büyük etkisinin olacağını söyleyen Yıldırım Yapı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım; “2016 yılının ikinci yarısında ülkemizde yaşanan olağanüstü olaylar ve döviz kurundaki ani yükselişler vatandaşta zam endişelerini de beraberinde getirdi. Yıldırım Yapı Grubu olarak böyle bir ortamda ekonomik durgunluğun önüne geçmek için zamların bir kısmını ertelemenin önemli olduğuna inanıyor ve 2017’nin ilk yarısında da ekonomik göstergelerdeki düzelmeye kadar yeni bir fiyat artışı yapmayı düşünmüyoruz” dedi.

2017’de Kuleli Evleri Poyraz II sahiplerine teslim edilecek

İnşaat sektöründe projelerin kararlaştırılmasının uzun bir döneme yayıldığının altını çizen Yıldırım;  Bomonti ve Beyoğlu bölgesinde hayata geçirmeyi planlandıkları projelerinde bir düzenlemeye gitmeyeceklerini belirtiyor.

Yıldırım Yapı Grubu, Bomonti’de inşası devam eden ve ulaşım hatların yakınlığı ile öne çıkan  Kuleli Evleri Poyraz II projesini ise Haziran 2017 sahiplerine teslim etmeye hazırlanıyor.

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