6 aylık bebeği fareler kemirdi!
Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası bölgeden kaçan ve Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerden birinin bebeği, farelerin saldırısına uğradı. Suriye'den kaçarak İzmir'e yerleşen Suriyeli Elmas Kundar ile 6 aylık bebeği Eyüp Ahmet, farelerin saldırısına uyudukları sırada uğradı.
Basmane Semti’ndeki Faik Paşa Mahallesi’nde eski bir evde barınan Elmas Kundar ile 6 aylık bebeği Eyüp Ahmet gece uyurken fare saldırısına uğradı. Fareler anne Kundar’ın bir kolunu, bebeği Eyüp Ahmet’in de kulağını kemirip yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine Konak Belediyesi, farelerin bulunduğu evi ilaçladı. Anne ile bebeğininin de aşıları yapıldı.
SEMT SAKİNLERİ İLAÇLAMA İSTEDİ
Bölgede oturan vatandaşlar, sığınmacıların çevrede terk edilmiş eski yapılarda yaşadıklarını, bu nedenle de her türlü tehlikeye açık olduklarını belirterek şunları söyledi:
"Bu sağlıksız evlerde sadece fare yılan değil, tahta kurusu, bit, pire gibi haşere de bulunuyor. Mutlaka evlerde ve bu insanların yaşadığı sokaklarda ilaçlama yapılmalı. Çünkü bir çok evde yıkanabilecekleri bir banyo ve gıdalarını farelerden böceklerden koruyabilecekleri buzdolabı yok. Böyle giderse salgın hastalıklar kaçınılmaz olacak."
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