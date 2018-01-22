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6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı.14171
  • Giriş : 22.01.2018 / 12:05:00

FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bolu merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 1'i genelkurmayda görevli albay ile 2 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen 8 astsubay ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kırşehir, İstanbul, Kocaeli ve KKTC’de oldukları tespit edilen 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Hakkari'de gözaltına alınan bir yüzbaşı ise güvenlik gerekçesiyle henüz Bolu'ya getirilemedi.

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