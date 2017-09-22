6 ilde ByLock operasyonu: Gözaltılar var
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 36 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kayseri ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
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