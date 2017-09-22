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6 ilde ByLock operasyonu: Gözaltılar var

6 ilde ByLock operasyonu: Gözaltılar var.10966
  • Giriş : 22.09.2017 / 10:30:00

FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları  kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen  36 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, şüphelilerin  yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir,  Balıkesir, Kayseri ve Osmaniye'de  eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve  adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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