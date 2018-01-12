6 ilde FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltında
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 kişi yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Malatya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Mersin ve Trabzon'da önceden belirlenen 25 adrese İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında terör örgütü ile iltisaklı eğitim kurumlarında çalışmış ve halen özel eğitim kurumlarında aktif çalışan, aralarında askeri mahrem yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen ayrıca ByLock kullandığı öne sürülen şüpheli 22 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında aranan bir zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
TRT
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