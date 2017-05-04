6 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ordu merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ordu, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ankara, Karaman ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin arandığı öğrenildi.
TRT
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